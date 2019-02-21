2019-02-21T18:02:06+03:00
Здоровье

В следующую среду ДС «Буртасы» станет «площадкой здоровья»

В Пензенской области продолжается месячник «Защити себя - сохрани жизнь!», приуроченный к Всемирному дню борьбы против рака
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27 февраля с 12:00 до 14:00 в ДС «Буртасы» пензенцев будут осматривать специалисты Пензенского областного центра медицинской профилактики, клинического центра специализированных видов медицинской помощи и онкологического диспансера.

Помимо традиционных обследований, участники акции смогут пройти дерматоскопию и побывать на приеме у врача-онколога. Кроме этого, участники акции получат индивидуальные рекомендации по коррекции факторов риска, посетив специалиста по медицинской профилактике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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