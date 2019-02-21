2019-02-21T17:44:09+03:00
Экономика

Пензенцы могут бесплатно получить кредитную историю два раза в год

Соответствующие изменения в законодательство вступили в силу в конце января
Николай СОШКИН
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Важно отслеживать свою кредитную историю: ей могут заинтересоваться не только банки, но и потенциальные работодатели.Важно отслеживать свою кредитную историю: ей могут заинтересоваться не только банки, но и потенциальные работодатели.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Кредитная история - это финансовое досье человека, которое содержит информацию обо всем, что связано с его кредитами.

Чтобы изучить свою кредитную историю, необходимо направить запрос в Центральный каталог. Это можно сделать, в том числе, на сайте Банка России и на портале Госуслуг. После того, как вам придет список БКИ, следует запросить свою кредитную историю в каждом из них. Для этого можно посетить офисы БКИ, оставить онлайн-заявки на их сайтах, послать в их адрес телеграммы или письма. Многие банки также предлагают своим клиентам получить кредитную историю, но эта услуга может быть платной.

- Два раза в год каждое бюро обязано предоставить вам кредитную историю бесплатно. При этом можно выбрать: дважды запросить отчет на электронную почту или один раз получить его в цифровом формате и один раз - на бумаге, - прокомментировал управляющий Отделением по Пензенской области Волго-Вятского ГУ Банка России Геннадий Антонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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