2019-02-21T17:20:21+03:00
Общество

Владимир Волков: «Мы будем выполнять поставленные задачи»

Глава Мордовии принял участие в церемонии оглашения Послания Президента России
Анна ЧЕРНАЯ
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20 февраля Президент России Владимир Путин выступил с Посланием Федеральному собранию. Глава государства обозначил ключевые задачи социально-экономического развития страны на ближайшее время, акцентировал внимание на безусловное выполнение национальных проектов.

- Впечатления от Послания очень сильные. Оно было посвящено решению в основном внутренних проблем в стране, в том числе решению социальных, решению экономических вопросов. Президент начал выступление с демографии. Это направление считается главным и основным, - отметил Владимир Дмитриевич. - В Мордовии уже много делается для повышения рождаемости - поддержка многодетных семей, льготная ипотека. Президент акцентировал внимание на поддержке молодых семей. Это скажется на рождаемости и облегчит получение жилья молодыми семьями. Важные вопросы - образование и создание новых высокотехнологичных производств с высокой зарплатой, чему мы также уделяем первостепенное внимание. Главное, что Президент говорил об улучшении уровня жизни каждого человека. Это очень важная задача, которую перед нами поставил лидер государства. И мы ее будем выполнять.

ИСТОЧНИК KP.RU

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