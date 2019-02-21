2019-02-21T15:16:31+03:00
Недвижимость

В Пензенской области заработала «горячая линия» по вопросам «мусорной реформы»

Специалисты готовы ответить на вопросы горожан
Анна ЧЕРНАЯ
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По поручению губернатора Ивана Белозерцева в регионе заработала «горячая линия» по вопросам утилизации мусора. Позвонив по номеру 8 (8412) 21-08-6, жители смогут узнать все необходимое у специалистов Госжилстройтехинспекции, Управления по регулированию тарифов и энергосбережению региона, Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области.

Помимо этого, звонки принимают и региональные операторы:

- Камешкирский, Лопатинский, Кузнецкий, Сосновоборский, Городищенский, Никольский, Неверкинский, Земетчинский, Нижнеломовский, Пачелмский, Наровчатский, Башмаковский, Спасский, Вадинский районы, а также Кузнецк - ООО «Экопром». Номер телефона: 8-800-600-01-58.

- Колышлейский, Малосердобинский, Каменский, Белинский, Бековский, Тамалинский, Сердобский районы - ООО «Вторма+». Номера телефонов: 8-800-302-75-58, 32-84-13.

- Пенза, Заречный, Пензенский, Мокшанский, Лунинский, Бессоновский, Шемышейский, Иссинский районы - ООО «Управление благоустройства и очистки». Номер телефона: 45-00-20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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