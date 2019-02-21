В Пензенской области заработала «горячая линия» по вопросам «мусорной реформы»
По поручению губернатора Ивана Белозерцева в регионе заработала «горячая линия» по вопросам утилизации мусора. Позвонив по номеру 8 (8412) 21-08-6, жители смогут узнать все необходимое у специалистов Госжилстройтехинспекции, Управления по регулированию тарифов и энергосбережению региона, Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области.
Помимо этого, звонки принимают и региональные операторы:
- Камешкирский, Лопатинский, Кузнецкий, Сосновоборский, Городищенский, Никольский, Неверкинский, Земетчинский, Нижнеломовский, Пачелмский, Наровчатский, Башмаковский, Спасский, Вадинский районы, а также Кузнецк - ООО «Экопром». Номер телефона: 8-800-600-01-58.
- Колышлейский, Малосердобинский, Каменский, Белинский, Бековский, Тамалинский, Сердобский районы - ООО «Вторма+». Номера телефонов: 8-800-302-75-58, 32-84-13.
- Пенза, Заречный, Пензенский, Мокшанский, Лунинский, Бессоновский, Шемышейский, Иссинский районы - ООО «Управление благоустройства и очистки». Номер телефона: 45-00-20.
ИСТОЧНИК KP.RU