Почтовые отделения Пензенской области будут работать и в праздничные дни

СЕГОДНЯ 11:54 2019-02-21T11:54:57+03:00

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Для обеспечения бесперебойного и качественного предоставления полного спектра услуг почтовой связи в Пензенской области 15 отделений «Почты России» будут работать 23 февраля и 8 марта

22 февраля и 7 марта почтовые отделения будут работать по обычному графику с сокращением рабочего дня на один час. 23 февраля и 8 марта в Пензенской области будут открыты 15 отделений почтовой связи. 23 февраля они будут работать по графику субботы, а 8 марта - по графику пятницы с сокращением рабочего дня на один час.

Для остальных отделений эти дни являются выходными.

24 февраля и 9 марта отделения Почты России будут оказывать услуги по установленному режиму работы. Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.

ИСТОЧНИК KP.RU