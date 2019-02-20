Пензенцев приглашают поиграть в настольные игры
Организаторы приглашают всех желающих, независимо от возраста, в нескучной игровой форме пополнить знания русского и английского языков, а также познакомиться с искусством японской каллиграфии.
В электронном читальном зале можно будет поиграть в «Гонобобель», «Скрэббл» и «Codenames: Кодовые имена» и другими. Знатоков английского ждут в Зале литературы на языках народов мира с предложением принять участие в лингвострановедческой игре «F.U.N. Friendly United Nations».
Завершится программа мини-фестиваля в 18:00 мастер-классом по японской каллиграфии, который проведёт Марина Белошкап, художник и каллиграф, член Творческого Союза художников японской живописи Суми-э, член Международной Ассоциации Художников Китайской Каллиграфии и Живописи Тушью (Москва).
ИСТОЧНИК KP.RU