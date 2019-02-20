В Москве обсудили строительство школ и детских садов на территории Мордовии
Участники встречи обсудили участие республики в национальных проектах «Образование» и «Демография». В частности, речь шла о строительстве шести детских садов в Мордовии: в поселке Барашево Теньгушевского района, в селе Большие Березники, поселке Ромоданово, поселке Комсомольский Чамзинского района, в селе Пензятка Лямбирского района, на улице Тани Бибиной в Саранске.
Рассмотрены вопросы привлечения средств из федерального бюджета на завершение строительства Саранской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната, возведение детского сада в селе Белозерье Ромодановского района и школы на 800 мест в юго-западной части столицы республики.
ИСТОЧНИК KP.RU