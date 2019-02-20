182 пензенских ребенка посетят «Артек» в этом году
182 пензенских ребенка посетят «Артек» в этом году
Путевки выделяются в соответствии с договором между региональным минобром и МДЦ
Двенадцать детей уже успели отдохнуть во время первой смены лагеря. Еще 24 отправились в «Артек» в понедельник. Следующая смена примет максимальное количество юных пензенцев – 60 человек. Дети отправятся в лагерь в середине марта и пробудут там до 3 апреля.
Получить путевку в «Артек» может учащийся 5-11 классов, не достигший совершеннолетия. Для этого нужно создать личный кабинет ребенка на сайте, где описать его достижения за последние три года и подать заявку на одну из смен. Итоги рассмотрения заявки можно отслеживать в личном кабинете.
ИСТОЧНИК KP.RU