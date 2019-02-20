СЕГОДНЯ 14:22 2019-02-20T14:22:09+03:00

Путевки выделяются в соответствии с договором между региональным минобром и МДЦ

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182 пензенских ребенка посетят «Артек» в этом году

Путевки выделяются в соответствии с договором между региональным минобром и МДЦ

Двенадцать детей уже успели отдохнуть во время первой смены лагеря. Еще 24 отправились в «Артек» в понедельник. Следующая смена примет максимальное количество юных пензенцев – 60 человек. Дети отправятся в лагерь в середине марта и пробудут там до 3 апреля.

Получить путевку в «Артек» может учащийся 5-11 классов, не достигший совершеннолетия. Для этого нужно создать личный кабинет ребенка на сайте, где описать его достижения за последние три года и подать заявку на одну из смен. Итоги рассмотрения заявки можно отслеживать в личном кабинете.

ИСТОЧНИК KP.RU