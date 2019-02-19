В январе более 4000 пензенских многодетных семей получили пособия
Выплату назначают при рождении третьего или последующих детей при условии, что среднедушевой доход каждого члена семьи не превышает 21 611 рублей
Изменить размер текста:
С 2013 года многодетным семьям Пензенской области ежемесячно выплачивается пособие. Оно составляет 9 398 рублей и назначается при рождении третьего или последующих детей. Семьи получают выплату до трехлетия ребенка.
В январе этого года на эти цели из бюджета выделили более 51 миллиона рублей. Выплаты получили 4711 семей.
ИСТОЧНИК KP.RU