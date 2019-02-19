2019-02-19T17:59:01+03:00
Общество

В январе более 4000 пензенских многодетных семей получили пособия

Выплату назначают при рождении третьего или последующих детей при условии, что среднедушевой доход каждого члена семьи не превышает 21 611 рублей
Анна ЧЕРНАЯ
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С 2013 года многодетным семьям Пензенской области ежемесячно выплачивается пособие. Оно составляет 9 398 рублей и назначается при рождении третьего или последующих детей. Семьи получают выплату до трехлетия ребенка.

В январе этого года на эти цели из бюджета выделили более 51 миллиона рублей. Выплаты получили 4711 семей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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