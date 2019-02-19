В январе более 4000 пензенских многодетных семей получили пособия

СЕГОДНЯ 17:59 2019-02-19T17:59:01+03:00

Выплату назначают при рождении третьего или последующих детей при условии, что среднедушевой доход каждого члена семьи не превышает 21 611 рублей

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С 2013 года многодетным семьям Пензенской области ежемесячно выплачивается пособие. Оно составляет 9 398 рублей и назначается при рождении третьего или последующих детей. Семьи получают выплату до трехлетия ребенка.

В январе этого года на эти цели из бюджета выделили более 51 миллиона рублей. Выплаты получили 4711 семей.

ИСТОЧНИК KP.RU