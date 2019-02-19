Пензенцев приглашают на флюорографию
Специалисты Пензенской областной туберкулезной больницы приглашают горожан на ежегодное флюорографическое обследование органов грудной клетки.
- Самым распространенным, доступным и наиболее показательным методом раннего выявления туберкулеза является флюорография, - говорит главный внештатный специалист-фтизиатр министерства здравоохранения Пензенской области Елена Соколова. - Процедура безопасная и безболезненна. Современные флюорографы максимально информативны, что позволяет быстро и эффективно выявлять людей, нуждающихся в лечении.
Обследование будет проводиться каждую субботу марта, кроме 9-го, с 8:00 до 14:00 в поликлинике Пензенской областной туберкулезной больницы по адресу: г. Пенза, Суворова, 225. Сотрудники учреждения рекомендуют предварительно записаться на обследование по телефону: 68-25-89. В день флюорографического обследования при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
ИСТОЧНИК KP.RU