Пензенцев приглашают на флюорографию

СЕГОДНЯ 17:35 2019-02-19T17:35:45+03:00

В марте в регионе стартует месячник по борьбе с туберкулезом

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Специалисты Пензенской областной туберкулезной больницы приглашают горожан на ежегодное флюорографическое обследование органов грудной клетки.

- Самым распространенным, доступным и наиболее показательным методом раннего выявления туберкулеза является флюорография, - говорит главный внештатный специалист-фтизиатр министерства здравоохранения Пензенской области Елена Соколова. - Процедура безопасная и безболезненна. Современные флюорографы максимально информативны, что позволяет быстро и эффективно выявлять людей, нуждающихся в лечении.

Обследование будет проводиться каждую субботу марта, кроме 9-го, с 8:00 до 14:00 в поликлинике Пензенской областной туберкулезной больницы по адресу: г. Пенза, Суворова, 225. Сотрудники учреждения рекомендуют предварительно записаться на обследование по телефону: 68-25-89. В день флюорографического обследования при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

ИСТОЧНИК KP.RU