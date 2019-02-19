2019-02-19T16:47:31+03:00
Общество

РИА Рейтинг: в Мордовии несколько лет подряд улучшается качество жизни

Агентство представило ежегодное масштабное исследование, построенное на основе 70 показателей
Анна ЧЕРНАЯ
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По итогам прошлого года Мордовия заняла 44 место, что на два пункта выше, чем годом ранее. Следует отметить: в 2012 году, когда исследование было опубликовано впервые, республика занимала самую последнюю, 61 строчку.

- За эти годы Мордовия последовательно укрепляла экономический и социальный потенциал, поднявшись в итоге на 17 позиций. При этом рост был плавным, без резких скачков, что может свидетельствовать о долгосрочной и эффективной работе республиканских институтов власти, - отметил Председатель Общественной палаты РМ Иван Капитонов.

В последнем рейтинге лишь пять регионов ПФО улучшили свои позиции: Самарская, Ульяновская, Оренбургская область, Пермском край и Республика Мордовия. Остальные 10 субъектов, наоборот, потеряли позиции.

Абсолютными лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Эта тройка регионов возглавляет рейтинг в течение уже многих лет, и, по мнению авторов исследования, в ближайшие годы данная ситуация не изменится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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