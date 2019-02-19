Пензенец выставил на продажу коллекцию почтовых марок за 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:38 2019-02-19T15:38:20+03:00

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В наш прогрессивный век торговля процветает не только в магазинах и на рынках, но и в интернете, где уже не первый год существуют множества сайтов объявлений, на которых можно приобрести все, что угодно душе: от собаки до предметов коллекционирования.

Любопытный представитель последней категории не так давно появился и на сайте «Юла», где житель Пензы выставил на продажу свою коллекцию марок. Да не совсем обычную: свой товар продавец оценил в кругленькую сумму – аж в 100 тысяч рублей. Филателист довольно скупо описал коллекцию, упомянув лишь то, что она содержит гашеные и негашеные марки из-за границы. Есть среди них и экземпляры родом из СССР.

Наше издание не берется судить о правдивости цены на данную коллекцию и лишь желает продавцу удачной сделки!

ИСТОЧНИК KP.RU