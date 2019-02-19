В пензенской школе-интернате №1 состоялся турнир по русским шашкам
Первый турнир прошел в январе в поселке Кичкилейка среди воспитанников областного социально-реабилитационного центра среди несовершеннолетних.
- Наша задача - вовлечь детей в активный вид досуга, который развивает память и мышление, учит сплоченности, раскрывает внутренний потенциал детей, - прокомментировал руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Пензенской области Дмитрий Матушкин.
В турнире приняло участие 18 воспитанников школы-интерната. Организаторов порадовал тот факт, что дети с большим интересом откликнулись на инициативу, и с большим азартом шли к победе. Первое, второе и третье места разделили между собой Сергей Терехин, Виктор Шмелев и Тохтаева Анна. Дети получили от организаторов дипломы победителей, кубок за 1 место, а также настольные игры для увлекательного досуга. Всем участникам турнира были вручены дипломы, фирменные сувениры и памятные призы.
- Мы с радостью поддержали инициативу Дмитрия Михайловича по проведению шашечных турниров для детей. Считаю, что сегодня шашки, как вид спорта, недооценены. Это – интеллектуальный вид спорта, который помогает детям обрести уверенность в себе и в своих силах, заряжает энергией, - отметил президент федерации шашек Пензенской области Алексей Савичев.
Провести турниры по шашкам планируется и в других интернатах и детских домах Пензенской области.
ИСТОЧНИК KP.RU