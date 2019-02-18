2019-02-18T18:18:06+03:00
Общество

Пензенскому Заксобру - 25 лет

Сегодн состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к знаменательной дате
Анна ЧЕРНАЯ
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Глава региона высказал благодарность ветеранам, стоявшим у истоков пензенского парламентаризма.Глава региона высказал благодарность ветеранам, стоявшим у истоков пензенского парламентаризма.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Губернатор Иван Белозерцев поздравил пензенцев с юбилеем регионального парламента. Обращаясь к участникам праздничного события, глава региона напомнил о том, что 11 февраля 1994 года была созвана первая сессия представительного органа.

- В постсоветский период нормативно-правовая база не просто обновлялась, она формировалась с принципиально новых позиций. Наши многоуважаемые ветераны, которые присутствуют в этом зале, подтвердят, что вопросов в тот период было много - больше, чем ответов. Не все было понятно, многие законопроекты вызывали бурное обсуждение, жаркие споры и дискуссии, - подчеркнул губернатор.

За многолетний плодотворный труд, достижение социально значимых результатов глава субъекта РФ выразил признательность ветеранам-парламентариям, депутатам всех созывов, отдельно - председателю Законодательного Собрания - Валерию Лидину.

Главе регионального депутатского корпуса Валерию Лидину Иван Белозерцев вручил орден «За заслуги перед Пензенской областью» I степени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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