Транспорт до второго микрорайона Юбилейного в Саранске начнет ходить летом

18 Февр. 18:09 2019-02-18T18:09:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Заместитель начальника Транспортного управления Елена Потапова рассказала подробнее о работе в данном направлении:

- Этот вопрос находится сейчас на заключительной стадии проработки. Планируем, что с 1 июня общественный транспорт начнет свою работу в этом микрорайоне. Разработано несколько вариантов маршрутов. Однако нам нужно узнать мнение жителей микрорайона, поэтому в ближайшее время мы вынесем этот вопрос на голосование. Какой маршрут будет выбран, тот и будем реализовывать.

Один из планируемых маршрутов будет обеспечивать транспортную доступность 2-го микрорайона Юбилейного с Юго-Западом. Автобус будет следовать от 2-го микрорайона по улицам: Севастопольская - А. Невского - проспект 50 лет Октября - Энгельса - Ульянова - Гагарина - А. Невского - Севастопольская. Отметим, что для голосования будут предложены и другие варианты маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU