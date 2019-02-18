Жители Саранска жалуются на необоснованные списания средств с транспортных карт

18 Февр. 18:01 2019-02-18T18:01:53+03:00

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Глава Саранска Петр Тултаев лично читает письма жителей, направленные в его адрес. После ознакомления с одним из них он обратился к заместителю начальника Транспортного управления Елене Потаповой:

- Пришла жалоба, в которой заявитель указывает на то, что после поездки в автобусе или троллейбусе якобы необоснованно, а иногда с опозданием, списываются денежные средства. Люди думают, что муниципальное предприятие «Горэлектротранс» занимается этими вопросами. Можете сказать: кто виноват, и куда обращаться горожанам?

Елена Потапова пояснила, что к списыванию денежных средств муниципальное предприятие «Горэлектротранс» никакого отношения не имеет:

- У оборудования, которое внедрено в общественном транспорте, есть оператор, который курирует всю работу этой системы, в том числе и списание денежных средств - это ООО «Единая Социальная карта Республики Мордовия». По поводу корректности списания платы за проезд возможно обращаться именно туда по телефону горячей линии - 333-222.

ИСТОЧНИК KP.RU