Пензенцы могут получить компенсацию за покупку цифровой приставки

18 Февр. 16:50 2019-02-18T16:50:31+03:00

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На прошлой неделе в управления социальной защиты и комплексные центры обслуживания населения Пензенской области поступило 74 заявления на получения денежной компенсации за приобретение цифровой приставки. Все они будут рассмотрены региональным министерством труда, социальной защиты и демографии в течение 30 календарных дней. Ведомство примет решение о выплате или отказе в ней.

Напомним, что в Пензенской области существует утвержденный порядок возмещения затрат отдельным категориям граждан на приобретение оборудования для подключения к цифровому телевизионному вещанию. Согласно ей, жители региона, чей среднедушевой доход ниже 150% величины прожиточного минимума на душу населения, могут получить компенсацию за покупку приставки и антенны в период с 1 января по 30 июня этого года. Сумма выплачивается единовременно и не превышает тысячу рублей.

Для получения компенсации необходимо до 1 октября подать заявление и необходимые документы в органы и организации социального обслуживания населения по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU