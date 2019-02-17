Виктор Кувайцев поручил активнее вывозить снег
Сегодня мэр Виктор Кувайцев посетил улицы Лозицкой, Чаадаева, Гагарина, Фурманова, проспект Победы, проспект Строителей и ряд других. Здесь, как и в других районах города его внимание привлекли снежные завалы, которые не вывезли после последней уборки.
– Нужно обратить внимание на большие территории – парковки у торговых центров, автосалонов, в течение зимы их своевременно убирали, но снег вывозили не везде. Учитывая погоду, в ближайшее время он начнет таять и может затопить расположенные рядом дома, – поручил глава администрации.
Организацией работ по подготовке к паводку в Пензе занимается комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города.
Виктор Кувайцев поставил задачу членам комиссии проработать вопрос организации вывоза снега с администрациями учреждений.
ИСТОЧНИК KP.RU