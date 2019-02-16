2019-02-16T18:20:02+03:00
Общество

В ПГУ состоялась конференция «Мошенничество: общественный вызов»

Мероприятие было организовано региональным УМВД
Анна ЧЕРНАЯ
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Вчера в Пензе прошла конференция «Мошенничество: общественный вызов», в которой приняли участие сотрудники регионального управления МВД, представители областной прокуратуры, министерства образования, Пенсионного фонда, а почти 450 студентов университета.

Начальник УМВД России по Пензенской области полковник полиции Сергей Щёткин предложил учащимся выступить в роли волонтеров, предупредить о действиях мошенников своих родных, друзей и знакомых. Таким образом, с помощью студентов важную информацию смогут получить десятки тысяч жителей области.

Заместитель начальника полиции УМВД России по Пензенской области полковник полиции Сергей Шестаков привел данные: за последние три года число обманутых жителей региона значительно выросло. Причем каждый шестой потерпевший – в возрасте от 18 до 25 лет. Злоумышленники все чаще контактируют с жертвами через интеренет.

По итогам конференции сформирован лист предложений, которые будут использованы в практической деятельности полиции и волонтерских отрядов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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