2019-02-15T16:22:13+03:00
Общество

Сотрудники СУ Мордовии возложили цветы к памятникам воинам-интернационалистам

Анна ЧЕРНАЯ
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Сегодня, в тридцатую годовщину вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана, руководитель Следственного управления СК России по Республике Мордовия и сотрудники управления возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам в городе Саранске.

В Рузаевке сотрудники следственного отдела приняли участие в торжественном митинге, посвященном юбилейной дате вывода войск из Афганистана, с возложением цветов к памятному знаку «Черный тюльпан», посвященного павшим в ходе боевых действий воинам-интернационалистам.

Память погибших в Афганистане воинов-интернационалистов сотрудники Следственного управления по республике почтили минутой молчания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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