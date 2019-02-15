В Саранске состоялись соревнования по пожарно-спасательному спорту

СЕГОДНЯ 14:36 2019-02-15T14:36:39+03:00

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Вчера в Саранске состоялись межрегиональные соревнования по пожарно-спасательному спорту, участие в которых приняли мужские и женские команды из нескольких регионов Поволжья.

- Когда мы выполняли интернациональный долг, то были такими же молодыми, сильными и красивыми, как вы сейчас, и выполнили его с честью! - обратился к собравшимся ветеран боевых действий Вячеслав Кормилицын, ранее длительное время руководивший республиканским управлением МЧС России.

Действующий глава ведомства Андрей Наумов турнир дружеской встречей единомышленников.

Впервые в истории Мордовии соревнования по пожарно-спасательному спорту прошли в закрытом помещении. Это стало возможным благодаря возведению учебной башни внутри футбольно-легкоатлетического манежа ГАУ РМ «Спортивная школа олимпийского резерва по лёгкой атлетике».

Первое общекомандное место заняла команда Татарстана, второе у Нижегородской области, третье - Пензенской.

ИСТОЧНИК KP.RU