В Саранске состоялись соревнования по пожарно-спасательному спорту
Вчера в Саранске состоялись межрегиональные соревнования по пожарно-спасательному спорту, участие в которых приняли мужские и женские команды из нескольких регионов Поволжья.
- Когда мы выполняли интернациональный долг, то были такими же молодыми, сильными и красивыми, как вы сейчас, и выполнили его с честью! - обратился к собравшимся ветеран боевых действий Вячеслав Кормилицын, ранее длительное время руководивший республиканским управлением МЧС России.
Действующий глава ведомства Андрей Наумов турнир дружеской встречей единомышленников.
Впервые в истории Мордовии соревнования по пожарно-спасательному спорту прошли в закрытом помещении. Это стало возможным благодаря возведению учебной башни внутри футбольно-легкоатлетического манежа ГАУ РМ «Спортивная школа олимпийского резерва по лёгкой атлетике».
Первое общекомандное место заняла команда Татарстана, второе у Нижегородской области, третье - Пензенской.
ИСТОЧНИК KP.RU