Волонтеры помогли 600 пензенцам перейти на цифровое телевидение

СЕГОДНЯ 12:48 2019-02-15T12:48:39+03:00

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В начале года студенты пензенского ИТ-колледжа вступили в волонтерский отряд «Цифровое телевидение», чтобы оказывать помощь жителям Пензенской области, которые столкнулись с трудностями при отключении аналогового телевидения.

Волонтеров научили настраивать оборудование и отвечать на самые распространенные вопросы, возникающие у пользователей. С 1 февраля ребята приступили к работе. За две недели волонтерам поступило 740 заявок. 600 из них уже выполнены.

- Я уже посетил 10 адресов, - рассказал о впечатлениях один из волонтеров, студент колледжа Никитин Дмитрий. – Жители просят помочь с покупкой приставок, их установкой, настройкой каналов.

Обратиться за получением помощи по переходу на цифровое телевидение можно позвонив по телефону горячей линии: 8-800-220-20-02.

ИСТОЧНИК KP.RU