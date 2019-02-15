Пензенские юные пловцы привезли из Казани 55 медалей

СЕГОДНЯ 11:18 2019-02-15T11:18:54+03:00

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В Казани завершился международный турнир по плаванию детской лиги плавания «Поволжье». Соревнования проводились на призы заслуженного тренера России Галины Долговой, которая стала почетным гостем состязания.

За победу боролись 850 участников 2004-2009 годов рождения. Они приехала на турнир со всей России, а также из Египта и Израиля. Пензенскую областную «СШОР водных видов спорта» представляли 78 спортсменов, в том числе и воспитанники самой Галины Долговой.

По итогам турнира пензенцы завоевали 55 медалей, из которых 25 золотых, 14 серебряных и 16 бронзовых. Четырехкратными победителями турнира стали Кирилл Кизеев и Алина Сташук . По три золотых медали на счету Анастасии Логиновой и Антона Михеева, Захара Гордиенко и Варвары Лопатиной. Шесть наград различного достоинства завоевала на турнире Анастасия Носкова.

ИСТОЧНИК KP.RU