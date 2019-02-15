К акции «28 петелек для жизни» присоединились пензенские школьники
В Пензе продолжается акция «28 петелек для жизни». Поучаствовать в ней могут все, кто умеет вязать: как профессиональные мастерицы, так и просто любители этого вида рукоделия. Для этого нужно связать и принести в пензенский перинатальный центр некоторые изделия (подробнее о характеристиках и требованиях мы писали в другом нашем материале), которые помогут сохранять тепло недоношенным младенцам.
Вчера ученики пензенских школ передали сотрудникам учреждения подарки, которые они связали сами.
- Мы благодарны нашим помощникам за их золотые руки и благородные сердца, все эти вещи нам очень нужны, - отмечает главный неонатолог министерства здравоохранения Пензенской области Людмила Филимонова.
Носочки, шапочки и пледики по-прежнему принимаются по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, 28б.
ИСТОЧНИК KP.RU