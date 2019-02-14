Узловую больницу на станции Рузаевка наградили на Инвестиционном форуме

СЕГОДНЯ 17:33 2019-02-14T17:33:53+03:00

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В категории «Оказание первичной медико-санитарной помощи» победителем стала узловая больница на станции Рузаевка ОАО «РЖД».

Вероника Скворцова, вручая награду главному врачу больницы Вере Устьянцевой, поблагодарила коллектив медицинского учреждения и отметила, что медицинская инфраструктура «РЖД» сегодня успешно входит в состав территориальной инфраструктуры.

- Мы опираемся на вас так же, как на региональное здравоохранение. Там, где хорошо работает «РЖД», там решаются проблемы и не требуется дублирование от территориальной системы здравоохранения. Ваш пример очень вдохновляющий для всех! - отметила Министр здравоохранения России

Сегодня узловая больница обслуживает 12 тысяч человек, в больнице функционирует стационар на 50 коек, поликлиника на 442 посещения в смену, 16 кабинетов предрейсовых медицинских осмотров, два медпункта работают непосредственно на железнодорожных вокзалах.

ИСТОЧНИК KP.RU