Узловую больницу на станции Рузаевка наградили на Инвестиционном форуме
В категории «Оказание первичной медико-санитарной помощи» победителем стала узловая больница на станции Рузаевка ОАО «РЖД».
Вероника Скворцова, вручая награду главному врачу больницы Вере Устьянцевой, поблагодарила коллектив медицинского учреждения и отметила, что медицинская инфраструктура «РЖД» сегодня успешно входит в состав территориальной инфраструктуры.
- Мы опираемся на вас так же, как на региональное здравоохранение. Там, где хорошо работает «РЖД», там решаются проблемы и не требуется дублирование от территориальной системы здравоохранения. Ваш пример очень вдохновляющий для всех! - отметила Министр здравоохранения России
Сегодня узловая больница обслуживает 12 тысяч человек, в больнице функционирует стационар на 50 коек, поликлиника на 442 посещения в смену, 16 кабинетов предрейсовых медицинских осмотров, два медпункта работают непосредственно на железнодорожных вокзалах.
ИСТОЧНИК KP.RU