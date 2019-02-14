На «горячую линию» пензенской наркологической больницы обратились более 100 горожан
Она работает с 1 февраля
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Заведующий диспансерным отделением Пензенской областной наркологической больницы Илья Лан рассказал о первый результатах работы «горячей линии» учреждения:
- За две недели на нее поступило 110 обращений от жителей нашего города и области. Горожан интересует, как можно получить помощь специалистов. Иногда звонят родственники, друзья тех, кто страдает зависимым поведением: алкоголизмом, наркоманией, игровой зависимостью
Телефон горячей линии - 45-49-79. Звонки принимаются круглосуточно.
ИСТОЧНИК KP.RU