На «горячую линию» пензенской наркологической больницы обратились более 100 горожан

СЕГОДНЯ 15:47 2019-02-14T15:47:22+03:00

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Заведующий диспансерным отделением Пензенской областной наркологической больницы Илья Лан рассказал о первый результатах работы «горячей линии» учреждения:

- За две недели на нее поступило 110 обращений от жителей нашего города и области. Горожан интересует, как можно получить помощь специалистов. Иногда звонят родственники, друзья тех, кто страдает зависимым поведением: алкоголизмом, наркоманией, игровой зависимостью

Телефон горячей линии - 45-49-79. Звонки принимаются круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU