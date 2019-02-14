2019-02-14T14:43:25+03:00
Происшествия

В Пензе вандал на глазах очевидцев громил чужую машину [ВИДЕО]

Но другие автолюбители предпочли промолчать и не вмешиваться
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В который раз камеры «Безопасного дома» зафиксировали неприятный инцидент, с автолюбителями в качестве главных героев.

На видео, снятом во дворе дома № 30 на улице Кижеватова неизвестный мужчина подходит к чужой машине и начинает царапать ее. На этом вандал не останавливается: твердой рукой он уверенно выводит неприличное слово на капоте транспортного средства и в качестве финального аккорда прокалывает колеса. Зрители спектакля – очевидцы происходящего – овациями не отвечают. Но и не вмешиваются, позволяя нарушителю закончить начатое и скрыться.

Что не поделили соседи, пока неизвестно. Но пострадавший автомобиль теперь нуждается в серьезном ремонте.

В Пензе мужчина нацарапал ругательства на соседской машине.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Делегация Пензенской области начала работу на Инвестиционном форуме
16 февраля в Пензе перекроют Ахунский переезд
Пензенцы посетят Российский инвестиционный форум
В этом году в Пензенской области ЕГЭ сдадут 5685 человек
В Пензе прошел Чемпионат и Первенство ПФО по киокусинкай
Пензенский Горводоканал устранит последствия коммунальной аварии на улице Нахимова
В пензенской мэрии подвели итоги праздничных акций, прошедших на выходных
Пензенская лицензионно-разрешительная служба Росгвардии отметила 50-летний юбилей
Автоледи из Пензы, сбежавшую с места ДТП, нашли с помощью видео
В Пензе по факту падения на пенсионерку наледи с крыши возбудили уголовное дело
Пензенец Денис Айрапетян в составе сборной взял «золото» на Кубке мира по шорт-треку
23 февраля в Саранске опять пройдет День здоровья
За выходные пензенский зоопарк посетили более 35 тысяч горожан
Завтра в Пензе откроется бесплатная столовая для пенсионеров и многодетных
Пензенские болельщики бросят курить после вчерашней победы «Дизеля»
Пензенские ветераны-блокадники получат выплаты от правительства Санкт-Петербурга