В Пензе вандал на глазах очевидцев громил чужую машину [ВИДЕО]
В который раз камеры «Безопасного дома» зафиксировали неприятный инцидент, с автолюбителями в качестве главных героев.
На видео, снятом во дворе дома № 30 на улице Кижеватова неизвестный мужчина подходит к чужой машине и начинает царапать ее. На этом вандал не останавливается: твердой рукой он уверенно выводит неприличное слово на капоте транспортного средства и в качестве финального аккорда прокалывает колеса. Зрители спектакля – очевидцы происходящего – овациями не отвечают. Но и не вмешиваются, позволяя нарушителю закончить начатое и скрыться.
Что не поделили соседи, пока неизвестно. Но пострадавший автомобиль теперь нуждается в серьезном ремонте.
В Пензе мужчина нацарапал ругательства на соседской машине.
ИСТОЧНИК KP.RU