В Пензе вандал на глазах очевидцев громил чужую машину [ВИДЕО]

СЕГОДНЯ 14:42 2019-02-14T14:43:25+03:00

Но другие автолюбители предпочли промолчать и не вмешиваться

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В который раз камеры «Безопасного дома» зафиксировали неприятный инцидент, с автолюбителями в качестве главных героев.

На видео, снятом во дворе дома № 30 на улице Кижеватова неизвестный мужчина подходит к чужой машине и начинает царапать ее. На этом вандал не останавливается: твердой рукой он уверенно выводит неприличное слово на капоте транспортного средства и в качестве финального аккорда прокалывает колеса. Зрители спектакля – очевидцы происходящего – овациями не отвечают. Но и не вмешиваются, позволяя нарушителю закончить начатое и скрыться.

Что не поделили соседи, пока неизвестно. Но пострадавший автомобиль теперь нуждается в серьезном ремонте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.penza.kp.ru/video/embed/691849" frameborder="0"></iframe> В Пензе мужчина нацарапал ругательства на соседской машине.

ИСТОЧНИК KP.RU