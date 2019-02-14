Делегация Пензенской области начала работу на Инвестиционном форуме

СЕГОДНЯ 13:24 2019-02-14T13:24:51+03:00

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Губернатор Иван Белозерцев доложил председателю Правительства об инвестиционном проекте, который реализуется на территории Пензенской области. Здесь строится завод по глубокой переработке пшеницы. Расходы на реализацию проекта составляют около 20 миллиардов рублей. Предприятие позволит дать работу 682 людям, а его сырьевая мощность составит 275 тысяч год.

Дмитрий Медведев проявил интерес к проекту и отметил, что в случае необходимости Правительство РФ готово оказать необходимую поддержку.

ИСТОЧНИК KP.RU