Пензенцы посетят Российский инвестиционный форум
Делегацию возглавит губернатор Иван Белозерцев
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Глава региона проведёт ряд деловых встреч, а также станет участником пленарного заседания на тему «Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее» с участием Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.
На площадках инвестиционного форума Иван Белозерцев намерен провести переговоры с представителями федеральных ведомств, руководителями российских компаний и главами субъектов РФ, подписать ряд соглашений о сотрудничестве.
ИСТОЧНИК KP.RU