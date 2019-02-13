2019-02-13T15:29:34+03:00
Общество

Пензенцы посетят Российский инвестиционный форум

Делегацию возглавит губернатор Иван Белозерцев
Анна ЧЕРНАЯ
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Глава региона проведёт ряд деловых встреч, а также станет участником пленарного заседания на тему «Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее» с участием Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.

На площадках инвестиционного форума Иван Белозерцев намерен провести переговоры с представителями федеральных ведомств, руководителями российских компаний и главами субъектов РФ, подписать ряд соглашений о сотрудничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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