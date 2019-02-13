2019-02-13T14:51:05+03:00
Общество

В этом году в Пензенской области ЕГЭ сдадут 5685 человек

Из них 5210 – выпускники этого года
Анна ЧЕРНАЯ
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Завершился сбор заявлений на участие в ЕГЭ: в этом году в России экзамен сдадут 779 тысяч человек, что на 50 тысяч больше, чем в прошлом.

В Пензенской области желание принять участие в итоговой аттестации изъявили 5685 человек, из них 5210 - выпускники текущего года, 106 - выпускники организаций профессионального образования, 356 - выпускники прошлых лет, 13 - не сдавшие ГИА в прошлом году.

Традиционно всех больше учеников сдают русский язык (один из двух обязательных предметов) - на него зарегистрировались 5447 человек. Самым популярным предметом по выбору снова стало обществознание, его планируют сдавать 3126 пензенских выпускников. Второе место занимает физика, ее будут сдавать 1527 выпускников.

Досрочный период ЕГЭ-2019 пройдет с 20 марта по 10 апреля, основной – с 27 мая по 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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