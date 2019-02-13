В Пензе прошел Чемпионат и Первенство ПФО по киокусинкай
За победу боролись представители разных возрастных групп. Организаторами соревнований выступили Министерство физической культуры и спорта Пензенской области, РОО «Федерация Киокусинкай Пензенской области», ПРОО карате Кекусинкай и СК «ЭДО».
Почетными гостями соревнований стали заместитель председателя правительства Пензенской области Юрий Денисов и главный специалист-эксперт отдела развития видов спорта Павел Судариков.
В соревнованиях принимали участие 211 человек из 10 регионов Российской Федерации. Пензенскую область представляли 41 спортсмен из СК «ЭДО» и «Бусидо».
Победители и призеры Чемпионата и Первенства ПФО по киокусинкай:
Юноши 12-13 лет
3 место - Батыршин Самир (г. Пенза) до 55 кг.
Девушки 12-13 лет
4 место - Васильева Дарья (г. Пенза) до 55 кг.
Юноши 14-15 лет
3 место - Стульников Илья (г. Пенза) свыше 65 кг.
4 место - Щербаков Антон (г. Пенза) до 55 кг.
Девушки 14-15 лет
3 место - Арутюнова Виолетта (г. Сердобск) до 55 кг.
Юниоры 16-17 лет
3 место - Дергунов Вадим (г. Пенза) до 60 кг.
3 место - Симонов Николай (г. Пенза) свыше 75 кг.
Мужчины
1 место - Безматерных Никита (г. Пенза) свыше 90 кг.
2 место - Грачев Александр (г. Пенза) до 90 кг.
3 место - Морозов Юрий (г. Пенза) до 70 кг.
Специальные призы:
За лучшую технику: Лаврищев Максим (Нижегородская область)
За волю к победе: Смирнова Вика (Нижегородская область)
Лучший рефери: Андрей Цыганов (Нижегородская область)
Лучший судья: Новикова Алёна (Кировская область)
Тренеры победителей награждены дипломами.
ИСТОЧНИК KP.RU