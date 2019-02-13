2019-02-13T13:36:31+03:00
Спорт

В Пензе прошел Чемпионат и Первенство ПФО по киокусинкай

Соревнования состоялись 8 и 9 февраля во Дворце Единоборств «Воейков»
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пензенская Региональная Организация каратэ Кекусинкай, Спортивный клуб "ЭДО"ФОТО: Пензенская Региональная Организация каратэ Кекусинкай, Спортивный клуб "ЭДО"
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За победу боролись представители разных возрастных групп. Организаторами соревнований выступили Министерство физической культуры и спорта Пензенской области, РОО «Федерация Киокусинкай Пензенской области», ПРОО карате Кекусинкай и СК «ЭДО».

Почетными гостями соревнований стали заместитель председателя правительства Пензенской области Юрий Денисов и главный специалист-эксперт отдела развития видов спорта Павел Судариков.

В соревнованиях принимали участие 211 человек из 10 регионов Российской Федерации. Пензенскую область представляли 41 спортсмен из СК «ЭДО» и «Бусидо».

Победители и призеры Чемпионата и Первенства ПФО по киокусинкай:

Юноши 12-13 лет

3 место - Батыршин Самир (г. Пенза) до 55 кг.

Девушки 12-13 лет

4 место - Васильева Дарья (г. Пенза) до 55 кг.

Юноши 14-15 лет

3 место - Стульников Илья (г. Пенза) свыше 65 кг.

4 место - Щербаков Антон (г. Пенза) до 55 кг.

Девушки 14-15 лет

3 место - Арутюнова Виолетта (г. Сердобск) до 55 кг.

Юниоры 16-17 лет

3 место - Дергунов Вадим (г. Пенза) до 60 кг.

3 место - Симонов Николай (г. Пенза) свыше 75 кг.

Мужчины

1 место - Безматерных Никита (г. Пенза) свыше 90 кг.

2 место - Грачев Александр (г. Пенза) до 90 кг.

3 место - Морозов Юрий (г. Пенза) до 70 кг.

Специальные призы:

За лучшую технику: Лаврищев Максим (Нижегородская область)

За волю к победе: Смирнова Вика (Нижегородская область)

Лучший рефери: Андрей Цыганов (Нижегородская область)

Лучший судья: Новикова Алёна (Кировская область)

Тренеры победителей награждены дипломами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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