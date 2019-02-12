2019-02-12T18:17:57+03:00
Недвижимость

Пензенский Горводоканал устранит последствия коммунальной аварии на улице Нахимова

Анна ЧЕРНАЯ
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В мэрии Пензы обсудили аварии на инженерных сетях - в частности, на улице Нахимова произошла утечка на водопроводе, которая продолжалась длительное время.

- Подтопило прилегающие территории жилых домов, образовательного учреждения. Вода ушла благодаря тому, что в прошлом году здесь сделали ливневку. Надо оперативно принимать меры в подобных ситуациях, - поручил мэр Виктор Кувайцев.

Он распорядился проверить восстановление благоустройства после завершения работ, которые ООО «Горводоканал» должно провести при наступлении благоприятных условий.

- У людей не должно быть сложностей с проездом в этом месте, - отметил глава администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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