Пензенский Горводоканал устранит последствия коммунальной аварии на улице Нахимова
В мэрии Пензы обсудили аварии на инженерных сетях - в частности, на улице Нахимова произошла утечка на водопроводе, которая продолжалась длительное время.
- Подтопило прилегающие территории жилых домов, образовательного учреждения. Вода ушла благодаря тому, что в прошлом году здесь сделали ливневку. Надо оперативно принимать меры в подобных ситуациях, - поручил мэр Виктор Кувайцев.
Он распорядился проверить восстановление благоустройства после завершения работ, которые ООО «Горводоканал» должно провести при наступлении благоприятных условий.
- У людей не должно быть сложностей с проездом в этом месте, - отметил глава администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU