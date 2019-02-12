2019-02-12T18:14:12+03:00
Общество

В пензенской мэрии подвели итоги праздничных акций, прошедших на выходных

9 и 10 февраля в честь 80-летия со дня образования региона многие культурные учреждения области работали бесплатно
Анна ЧЕРНАЯ
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Питомцев пензенского зоопарка навестили 37 086 человек. Участниками развлекательных программ в ЦПКиО им. В.Г. Белинского и Детском парке стали около 15 000 горожан, из них на аттракционах прокатились 8 569 пензенцев. Парк культуры и отдыха «Комсомольский» посетили порядка 3000 человек. Здесь, на базе Ролледрома, прошли игровые программы «Мультиландия» и «Слалом на роликах». На роликах покатались 837 желающих.

Также в субботу прошла традиционная массовая лыжная гонка «Лыжня России», в которой приняли участие 4 500 пензенцев в возрасте от трех до 80 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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