Пензенская лицензионно-разрешительная служба Росгвардии отметила 50-летний юбилей
Первым поздравил юбиляров врио заместителя командующего Приволжским округом войск национальной гвардии Российской Федерации по ОВО и ЛРР полковник полиции Дмитрий Зеленов:
- Выражаю вам признательность за профессионализм, добросовестный труд, высокую ответственность, преданное служение закону. Благодаря квалифицированной ежедневной деятельности подразделения поддерживается общественный порядок, сохраняется спокойствие и безопасность граждан.
Особые слова благодарности начальник регионального Управления Росгвардии полковник полиции Игорь Белов выразил ветеранам, которые стояли у истоков создания службы:
- В те времена не было ни технических средств, ни профессиональных кадров. Ваш бесценный опыт передается из одного поколения в другое и помогает молодым специалистам.
После этого состоялось торжественное награждение сотрудников ведомства. Мероприятие завершилось праздничным концертом.
ИСТОЧНИК KP.RU