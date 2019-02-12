2019-02-12T18:09:33+03:00
Общество

Пензенская лицензионно-разрешительная служба Росгвардии отметила 50-летний юбилей

Праздничное мероприятие состоялось в Центре культуры и досуга
Алиса НЕВСКАЯ
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ФОТО: Пресс-служба управления РосгвардииФОТО: Пресс-служба управления Росгвардии
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Первым поздравил юбиляров врио заместителя командующего Приволжским округом войск национальной гвардии Российской Федерации по ОВО и ЛРР полковник полиции Дмитрий Зеленов:

- Выражаю вам признательность за профессионализм, добросовестный труд, высокую ответственность, преданное служение закону. Благодаря квалифицированной ежедневной деятельности подразделения поддерживается общественный порядок, сохраняется спокойствие и безопасность граждан.

Особые слова благодарности начальник регионального Управления Росгвардии полковник полиции Игорь Белов выразил ветеранам, которые стояли у истоков создания службы:

- В те времена не было ни технических средств, ни профессиональных кадров. Ваш бесценный опыт передается из одного поколения в другое и помогает молодым специалистам.

После этого состоялось торжественное награждение сотрудников ведомства. Мероприятие завершилось праздничным концертом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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