Автоледи из Пензы, сбежавшую с места ДТП, нашли с помощью видео

12 Февр. 15:29 2019-02-12T15:31:41+03:00

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Жительница Пензы устроила ДТП во дворе собственного дома. Выезжая с места парковки, девушка зацепила соседний автомобиль, после чего, недолго думая, уехала с места происшествия, не дождавшись хозяина другого транспортного средства.

Однако долго бегать от ответственности автоледи не удалось: ДТП попало на камеры компании «Безопасный дом». Благодаря записи, нарушительницу удалось быстро вычислить и призвать понести ответственность за ее деяние.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.penza.kp.ru/video/embed/691360" frameborder="0"></iframe> Девушка скрылась с места ДТП в Пензе.

ИСТОЧНИК KP.RU