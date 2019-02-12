Автоледи из Пензы, сбежавшую с места ДТП, нашли с помощью видео
Авария попала в объектив камеры компании «Безопасный дом»
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Жительница Пензы устроила ДТП во дворе собственного дома. Выезжая с места парковки, девушка зацепила соседний автомобиль, после чего, недолго думая, уехала с места происшествия, не дождавшись хозяина другого транспортного средства.
Однако долго бегать от ответственности автоледи не удалось: ДТП попало на камеры компании «Безопасный дом». Благодаря записи, нарушительницу удалось быстро вычислить и призвать понести ответственность за ее деяние.
Девушка скрылась с места ДТП в Пензе.
ИСТОЧНИК KP.RU