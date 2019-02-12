В Пензе по факту падения на пенсионерку наледи с крыши возбудили уголовное дело

12 Февр. 14:15 2019-02-12T14:15:40+03:00

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На прошлой неделе в Пензе на улице Попова на пенсионерку 1961 года рождения упала с крыши сосулька. С травмами позвоночника, грудной клетки и переломом ноги женщина была госпитализирована в Клиническую больницу №6 им. Г.А. Захарьина, где находится до сих пор.

Следственный отдел по Первомайскому району города Пензы СУ СК Российской Федерации по Пензенской области возбудил уголовное дело по факту. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU