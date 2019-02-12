2019-02-12T14:15:40+03:00
Происшествия

В Пензе по факту падения на пенсионерку наледи с крыши возбудили уголовное дело

Расследование продолжается
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

На прошлой неделе в Пензе на улице Попова на пенсионерку 1961 года рождения упала с крыши сосулька. С травмами позвоночника, грудной клетки и переломом ноги женщина была госпитализирована в Клиническую больницу №6 им. Г.А. Захарьина, где находится до сих пор.

Следственный отдел по Первомайскому району города Пензы СУ СК Российской Федерации по Пензенской области возбудил уголовное дело по факту. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
16 февраля в Пензе перекроют Ахунский переезд
Пензенцы посетят Российский инвестиционный форум
В этом году в Пензенской области ЕГЭ сдадут 5685 человек
В Пензе прошел Чемпионат и Первенство ПФО по киокусинкай
Пензенский Горводоканал устранит последствия коммунальной аварии на улице Нахимова
В пензенской мэрии подвели итоги праздничных акций, прошедших на выходных
Пензенская лицензионно-разрешительная служба Росгвардии отметила 50-летний юбилей
Автоледи из Пензы, сбежавшую с места ДТП, нашли с помощью видео
Пензенец Денис Айрапетян в составе сборной взял «золото» на Кубке мира по шорт-треку
23 февраля в Саранске опять пройдет День здоровья
За выходные пензенский зоопарк посетили более 35 тысяч горожан
Завтра в Пензе откроется бесплатная столовая для пенсионеров и многодетных
Пензенские болельщики бросят курить после вчерашней победы «Дизеля»
Пензенские ветераны-блокадники получат выплаты от правительства Санкт-Петербурга