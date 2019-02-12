2019-02-12T13:01:53+03:00
Спорт

Пензенец Денис Айрапетян в составе сборной взял «золото» на Кубке мира по шорт-треку

Соревнования проходили в Италии
Анна ЧЕРНАЯ
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В Турине прошел шестой этап Кубка мира по шорт-треку.

Мужская сборная России, в составе которой выступали Павел Ситников, Александр Шульгинов, Семён Елистратов, а также известный пензенский спортсмен, воспитанник ЦСП Денис Айрапетян, заняли первое место в эстафете на 5000 метров.

Вторыми стали представители Японии, третьими - спортсмены из Италии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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