Пензенец Денис Айрапетян в составе сборной взял «золото» на Кубке мира по шорт-треку
Соревнования проходили в Италии
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В Турине прошел шестой этап Кубка мира по шорт-треку.
Мужская сборная России, в составе которой выступали Павел Ситников, Александр Шульгинов, Семён Елистратов, а также известный пензенский спортсмен, воспитанник ЦСП Денис Айрапетян, заняли первое место в эстафете на 5000 метров.
Вторыми стали представители Японии, третьими - спортсмены из Италии.
ИСТОЧНИК KP.RU