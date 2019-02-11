2019-02-11T18:20:40+03:00
Общество

23 февраля в Саранске опять пройдет День здоровья

Его проведение обсудили в городской мэрии
Анна ЧЕРНАЯ
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Глава Саранска Петр Тултаев напомнил, что необходимо заранее продумать программу.

- Нужно сделать так, чтобы было всем интересно - и взрослым, и детям. Свяжитесь с ДОСААФом и военным комиссариатом. Возможно, они что-то захотят привнести по своей части в День защитников Отечества, - дал поручение мэр.

Праздник пройдет на шести площадках: в парке Ленинского и Пролетарского районов, экопарке на Моховой и катках на площади по улице Коваленко, улице Гожувской, стадиона «Саранск» (бывший «Жилищник») с 11 часов будет организована концертная программа, с 12 часов - соревнования на коньках и лыжах. Прокат коньков и лыж в общегородской день здоровья - бесплатный. На всех площадках будут работать выездные буфеты и полевые кухни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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