Завтра в Пензе откроется бесплатная столовая для пенсионеров и многодетных

11 Февр. 18:04 2019-02-11T18:04:28+03:00

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Завтра в Пензе откроется столовая, в которой смогут питаться бесплатно пенсионеры и члены многодетных семей. Учреждение будет располагаться по адресу улица Одесская, дом 3.

Столовая открывается при поддержке благотворительного фонда «Родник милосердия», учредителями которого стали храм святых мучеников Адриана и Наталии и его прихожане, выступившие с инициативой.

Столовая будет работать для всех желающих ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU