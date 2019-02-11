Пензенские болельщики бросят курить после вчерашней победы «Дизеля»

11 Февр. 17:59 2019-02-11T17:59:45+03:00

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Вчера специалисты Пензенского областного центра медицинской профилактики совместно с представителями пензенского регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики» провели оздоровительную акцию «Спорт! Здоровье! Успех!» в стенах «Дизель-Арены».

В спортивном учреждении было многолюдно: многие пришли насладиться матчем пензенских хоккеистов, которые вышли на лед против тюменского «Рубина». Желающие посмотреть игру были приятно удивлены возможности еще и проверить здоровье.

После обследований некоторые пензенцы дали зарок бросить курить - но только в случае победы «Дизеля». И хоккеисты не подкачали: после трех поражений подряд в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги наш клуб победил тюменский «Рубин» со счетом 3:1.

Специалисты Пензенского областного центра медицинской профилактики выражают надежду, что болельщики, давшие обещание бросить курить, сдержат его.

ИСТОЧНИК KP.RU