2019-02-11T17:59:45+03:00
Здоровье

Пензенские болельщики бросят курить после вчерашней победы «Дизеля»

В городе прошла очередная оздоровительная акция
Анна ЧЕРНАЯ
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Вчера специалисты Пензенского областного центра медицинской профилактики совместно с представителями пензенского регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики» провели оздоровительную акцию «Спорт! Здоровье! Успех!» в стенах «Дизель-Арены».

В спортивном учреждении было многолюдно: многие пришли насладиться матчем пензенских хоккеистов, которые вышли на лед против тюменского «Рубина». Желающие посмотреть игру были приятно удивлены возможности еще и проверить здоровье.

После обследований некоторые пензенцы дали зарок бросить курить - но только в случае победы «Дизеля». И хоккеисты не подкачали: после трех поражений подряд в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги наш клуб победил тюменский «Рубин» со счетом 3:1.

Специалисты Пензенского областного центра медицинской профилактики выражают надежду, что болельщики, давшие обещание бросить курить, сдержат его.

ИСТОЧНИК KP.RU

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