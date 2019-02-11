Пензенские болельщики бросят курить после вчерашней победы «Дизеля»
Вчера специалисты Пензенского областного центра медицинской профилактики совместно с представителями пензенского регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики» провели оздоровительную акцию «Спорт! Здоровье! Успех!» в стенах «Дизель-Арены».
В спортивном учреждении было многолюдно: многие пришли насладиться матчем пензенских хоккеистов, которые вышли на лед против тюменского «Рубина». Желающие посмотреть игру были приятно удивлены возможности еще и проверить здоровье.
После обследований некоторые пензенцы дали зарок бросить курить - но только в случае победы «Дизеля». И хоккеисты не подкачали: после трех поражений подряд в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги наш клуб победил тюменский «Рубин» со счетом 3:1.
Специалисты Пензенского областного центра медицинской профилактики выражают надежду, что болельщики, давшие обещание бросить курить, сдержат его.
ИСТОЧНИК KP.RU