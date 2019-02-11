2019-02-11T17:25:51+03:00
Общество

Пензенские ветераны-блокадники получат выплаты от правительства Санкт-Петербурга

Деньги будут перечислены до конца года
Анна ЧЕРНАЯ
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В честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Правительство Санкт-Петербурга заплатит разово по 7 000 рублей гражданам, награждённым медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

В Пензенской области данные средства получат 90 граждан (из них 48 человек, проживающих в самой Пензе).

ИСТОЧНИК KP.RU

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