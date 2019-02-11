Пензенские ветераны-блокадники получат выплаты от правительства Санкт-Петербурга
Деньги будут перечислены до конца года
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В честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Правительство Санкт-Петербурга заплатит разово по 7 000 рублей гражданам, награждённым медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
В Пензенской области данные средства получат 90 граждан (из них 48 человек, проживающих в самой Пензе).
ИСТОЧНИК KP.RU