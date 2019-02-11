В Саранске на карантин закрыли школу № 39

11 Февр. 14:08 2019-02-11T14:08:37+03:00

Всего же по городу дома находятся ученики более чем 40 классов

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На планерке в мэрии Саранска традиционно затронули вопрос, касающийся уровня заболеваемости ОРВИ в городских образовательных учреждениях.

Школа №39 закрыта на карантин на неделю.

- В целом по городу на карантине находятся 43 класса. В детских садах закрыто две группы. Во всех учебных заведениях проводятся профилактические мероприятия, - рассказала заместитель директора Департамента по социальной политике - начальник управления образования Оксана Шуляпова.

ИСТОЧНИК KP.RU