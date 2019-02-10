2019-02-10T18:23:54+03:00
Происшествия

В Мордовии двое бывших сотрудников колонии предстанут перед судом

Обвиняемые больше года выполняли заказы осужденных, поставляя им еду и продукты питания
Анна ЧЕРНАЯ
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Завершилось расследование уголовного дела в отношении бывших заместителя начальника исправительной колонии и начальника отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения ФКУ ИК-17 УФСИН России по Республике Мордовия.

С мая 2016 году по октябрь 2017 мужчины продавали заключенным продукты со складов исправительного учреждения. Ущерб от их действий составил 120 тысяч рублей.

Помимо этого, во время работы обвиняемые также выполняли заказы осужденных и привозили им обеды из офицерской столовой. На полученные от них деньги мужчины закупали продукты в ту же столовую, а после предоставляли руководству документы о том, что все эти траты были сделаны ими из личных кошельков. Таким образом сообщникам удалось «заработать» еще 340 тысяч рублей.

Свою вину мужчины признали. Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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