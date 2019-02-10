В Пензе переход на цифровое телевидение отметили флешмобом

СЕГОДНЯ 17:50 2019-02-10T18:02:33+03:00

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По всей России прошел флешмоб «Смотри Цифру». Пенза тоже не осталась в стране: акция состоялась вчера на Юбилейной площади.

Участие в ней приняли 288 волонтеров, которые создали «живую картинку», символизирующую наступление цифрового вещания на территории региона.

- С 11 февраля жители Пензенской области будут получат совершенно бесплатно новое качество изображения и новые возможности. На телевизионных программах, которые вещают в аналоговом формате, будет вывешена информационная заставка по переходу на цифру с телефоном горячей линии, - сказал директор Пензенского областного радиотелевизионного передающего центра Андрей Степанов

ИСТОЧНИК KP.RU