2019-02-10T18:02:33+03:00
Общество

В Пензе переход на цифровое телевидение отметили флешмобом

Участие в акции приняли 288 волонтеров
Анна ЧЕРНАЯ
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Подобные флешмобы прошли по всей России.Подобные флешмобы прошли по всей России.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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По всей России прошел флешмоб «Смотри Цифру». Пенза тоже не осталась в стране: акция состоялась вчера на Юбилейной площади.

Участие в ней приняли 288 волонтеров, которые создали «живую картинку», символизирующую наступление цифрового вещания на территории региона.

- С 11 февраля жители Пензенской области будут получат совершенно бесплатно новое качество изображения и новые возможности. На телевизионных программах, которые вещают в аналоговом формате, будет вывешена информационная заставка по переходу на цифру с телефоном горячей линии, - сказал директор Пензенского областного радиотелевизионного передающего центра Андрей Степанов

ИСТОЧНИК KP.RU

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