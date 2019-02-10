В Пензе переход на цифровое телевидение отметили флешмобом
По всей России прошел флешмоб «Смотри Цифру». Пенза тоже не осталась в стране: акция состоялась вчера на Юбилейной площади.
Участие в ней приняли 288 волонтеров, которые создали «живую картинку», символизирующую наступление цифрового вещания на территории региона.
- С 11 февраля жители Пензенской области будут получат совершенно бесплатно новое качество изображения и новые возможности. На телевизионных программах, которые вещают в аналоговом формате, будет вывешена информационная заставка по переходу на цифру с телефоном горячей линии, - сказал директор Пензенского областного радиотелевизионного передающего центра Андрей Степанов
ИСТОЧНИК KP.RU