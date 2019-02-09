Двое мужчин пытались попасть в Заречный, перебравшись через забор

СЕГОДНЯ 17:07 2019-02-09T17:07:43+03:00

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Вчера вечером на одном из участков периметра контролируемой зоны города Заречного сработал датчик сигнализации. К месту происшествия немедленно выдвинулась тревожная группа.

Прапорщик Константин Буйлов и сержант Алексей Мусатов отправились на место и вскоре обнаружили двух граждан, пытавшихся перелезть через забор Появление военнослужащих Росгвардии стало для нарушителей полной неожиданностью. Граждане задержаны. Зачем мужчинам 1997 и 1988 г.р. понадобилось незаконным способом пробираться на территорию ЗАТО выясняют сотрудники полиции, которым росгвардейцы передали задержанных. Гражданам также предстоит понести административную ответственность за допущенное нарушение.

ИСТОЧНИК KP.RU