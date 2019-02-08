2019-02-08T16:13:47+03:00
Общество

На открытие Спасского собора в Пензу приедет Патриарх Кирилл

Сегодня строящийся объект посетил губернатор Иван Белозерцев
Анна ЧЕРНАЯ
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Сейчас в здании проложили сети и выполнили часть внутренних работ. Губернатор попросил ответственных лиц тщательнее следить за сроками и к середине марта завершить текущий этап.

- Строительство нужно завершить к концу года, - подытожил глава региона. - Это здание включено в целевую программу «Культура России». Федеральная поддержка придает строительству особый статус и ко многому обязывает. На открытие Спасского собора Пензенская область ожидает Патриарха Кирилла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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