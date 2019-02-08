2019-02-08T15:56:19+03:00
Общество

Пензенская мебельная компания подарила детской больнице кресла-кровати

Новая мебель поможет родителям, лежащим с собственными детьми, провести это время с большим комфортом
Анна ЧЕРНАЯ
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Пензенская компания по производству мебели «SV-мебель» подарила Пензенской областной детской клинической больнице им. Н. Ф. Филатова 10 кресел-кроватей. Они легкие, мобильные и в сложенном состоянии занимают мало места.

- Мы будем рады, если нашему примеру последуют другие предприятия города во благо наших детей и их здоровья, - отметила менеджер по развитию мебельной фабрики «SV-мебель» Екатерина Диманова.

В прошлом году фирма сделала такой же подарок детскому отделению Пензенского онкодиспансера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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