2019-02-08T15:21:53+03:00
Общество

Более 3500 пензенских почетных доноров получили выплаты в новом размере

Дотация возросла на 4,3 процента
Анна ЧЕРНАЯ
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Минтруд Пензенской области перечислил 3 527 выплат гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР».

Размер жегодной выплаты составляет 14 145 руб. 98 коп. В феврале текущего года из федерального бюджета получателям направлено 49,9 миллионов рублей (общий объём денежных средств за 12 месяцев 2018 года - 49,6 миллионов рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

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