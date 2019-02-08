В Мордовии в нежилом доме сгорел безработный мужчина

СЕГОДНЯ 12:30 2019-02-08T12:30:06+03:00

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Вчера вечером там на улице Ленинской загорелся нежилой деревянный дом. В ходе тушения пожарные обнаружили внутри труп мужчины 1975 года рождения.

Выяснилось, что незадолго до ЧП двое безработных местных жителей влезли в дом с целью распития там алкоголя. После этого один из собутыльников вернулся домой. А второй, по всей видимости, уснул с зажженной сигаретой.

ИСТОЧНИК KP.RU