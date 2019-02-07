Эксперты выставки «АгроФарм» признали мордовские корма лучшими в России
Высокой оценки удостоилась продукция предприятий «Мокша» и «Хорошее дело»
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Как сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия РМ, анализ проводился лабораторией «Еврофинс Агро Тестинг Вагенинген Би.Ви» по итогам кормозаготовки прошлого года. Корма оценивали по шести параметрам: сухое вещество, переваримость органического вещества, энергия, аммиачная фракция, крахмал, уровень НДК.
Мордовские аграрии уже не в первый раз одерживают победу в этих конкурсах. По итогам кормозаготовки 2017 года лучшим кукурузным силосом в России был признан корм из хозяйства фермера Пикаева из Инсарского района республики.
ИСТОЧНИК KP.RU